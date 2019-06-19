شاهد.. محمد رمضان يكسر حاجز المليون بـ"بابا" في 24 ساعة

تخطى النجم محمد رمضان حاجز المليون نسبة مشاهدة في أقل من 24 ساعة، وذلك منذ طرحه كليب "بابا" عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، والأغنية من كلمات خالد بدران، وألحان وتوزيع رامي المصري، والكليب من إخراج أحمد عبدالواحد. الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، والأغنية من كلمات خالد بدران، وألحان وتوزيع رامي المصري، والكليب من إخراج أحمد عبدالواحد. يذكر أن الفنان محمد رمضان يستعد لإحياء أولى حفلاته الغنائية بالمملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يقيم الحفل في شهر يوليو المقبل، بمدينة جدة، ولكنه لم يستقر على اليوم المحدد حتي الآن.

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