فيروز برفقة ابنتها بعد سنوات من الغياب عن الشاشة

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 يونيو 2019 10:48 صباحاً - بعد سنوات من الغياب عن الشاشة عادت الفنانة اللبنانية فيروز للظهور بعد أن نشرت المخرجة ريما عاصي الرحباني إبنة الفنانة فيروز مقطع فيديو لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” .

ظهرت ريما في الفيديو برفقة والدتها فيروز داخل استوديو وهما تحاولان تسجيل أغنية جديدة ولكن ريما لم تضبط سطورها كاملة واضطرا إلى إعادتها أكثر من مرة .

وعلقت ريما على الفيديو قائلة : ” بعد ناقصة ورقة ريما ” .

وظهرت السيدة فيروز بالفيديو بابتسامة جميلة ووجه مشرق مما أثار إعجاب الجمهور العربي وأعربوا عن إشتياقهم لها ولزمن الفن الجميل .