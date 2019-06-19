عمرو دياب يطالب بإغلاق 5 قنوات فضائية

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 يونيو 2019 10:48 صباحاً - كشف ” جمال شوقي ” عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر ورئيس لجنة الشكاوي عن تلقي المجلس شكوى من المطرب ” عمرو دياب ” ضد خمس قنوات فضائية تطلق على اسمها ” الهضبة ” بما في ذلك تعدي على حقوق الملكية الفكرية لأغانيه وأفلامه .

تقدم بالشكوى المحامي الخاص لعمرو دياب ” أشرف عبد العزيز ” وكيلا عنه والذي أكد إنهم فوجئوا بوجود مثل هذه القنوات التي تبث على القمر نايل سات والتي تحمل إسم عمرو دياب ” الهضبة ” وصوره وهي : ” الهضبة أفلام ” و ” الهضبة اليوم ” و ” الهضبة دراما ” و ” الهضبة سينما ” و ” الهضبة كلاسيك ” .. وأن الفنان عمرو دياب ليس له أي علاقة بهذه القنوات .

وتضمنت الشكوى التي تقدم بها وقف هذه القنوات ومحاسبتها على الخسائر الأدبية والمادية الضخمة التي ألمت به نتيجة استيلائها على منتجاته الفنية من أفلام وحوارات وأغاني توحي بأن عمرو دياب هو المالك لهذه القنوات .

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وقال أشرف عبد العزيز أنه حاول الوصول إلى صاحب هذه القنوات ولكنه لم يستطع التوصل إليه ولذلك لجأ إلى المجلس لإتخاذ الاجراءات اللازمة وتحريك الدعوى الجنائية تجاه تلك القنوات والقائمين عليها .

وأوضح أن لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ستعقد اجتماعا اليوم الأربعاء لمناقشة الشكوى .