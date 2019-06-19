شمس تستعين بمحمد صلاح: “يا رب صبرني”!

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 يونيو 2019 10:48 صباحاً - استعانت الفنانة شمس الكويتية، بصورة لمحمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، للرد على الحملة التي شُنت ضدها على خلفية إساءتها لمن لا يريد حضور حفلها المقرر له في السعودية يوم الجمعة 21 يونيو، بوصف غير لائق.

وأقسمت شمس الكويتية، أنها لم تُسئ أو تنتقص من أي شخص، رغم أن تغريدة إعلان حفلها بالسعودية خرجت من حسابها الرسمي على ”تويتر“، وكذلك تعليقها الذي أساء للشعب السعودي.

ووصفت شمس الكويتية، من تداولوا تعليقها بأنهم ”ناس مفترية وكذابة“، وكتبت عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات ”إنستغرام“، قائلًة: ”يارب صبرني على الناس المفترية الكذابين اللي ما يخافونك، والمصيبة إني عارفتهم منو ولا أقدر أتكلم“.