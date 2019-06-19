كتب امير فتحي في الأربعاء 19 يونيو 2019 10:48 صباحاً - يستمر الإعلامي المصري أحمد موسى في إثارة الجدل من خلال تصريحاته في برنامجه ” على مسئوليتي ” المذاع على قناة صدى البلد المصرية .
حيث طالب أحمد موسى المصريين وأصحاب المقاهي والفنادق بعدم مشاهدة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 على قناة ” بي إن سبورت ” القطرية واصفا إياها بقناة ” الأعداء ” ومشاهدة المباريات على القناة الوطنية المصرية .
وقال أحمد موسى : ” قطر عدوتنا وبتحاربنا .. شغلوا تايم سبورت وأنا هبعت كاميرات وألف مصر واللي هيشغل بي إن سبورت هبلغ عنه وهتكلم عليه على الهواء في البرنامج ” .
وأضاف محذرا : ” اللي هيشغلوا بي إن سبورت بحذرهم لإنهم بيشغلوا قناة إسرائيلية وبطلب من المسئولين يقفلوا أي قهوة بتشغل بي إن سبورت طالما فيه بديل مصري نشغله ” .
وأشاد أحمد موسى بعدم وجود قناة بي إن سبورت في دولتي السعودية والإمارات وعدم تشغيل أي مقهى للقناة بعد وجود قناة ” بي أوت ” والتي أصبحت قناة رسمية .
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد موسى لأصحاب المقاهي : اللي هيشغل ” بي إن سبورت ” هبلغ عنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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