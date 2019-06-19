نسرين طافش: قبلة الحب جميلة في التمثيل أو في الحقيقة!

متابعة بتجــــــــرد: نشرت الفنانة نسرين طافش عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستقرام”، منشورًا كشفت فيه عن رأيها الخاص بالمشاهد الرومانسية والقبلات في المسلسلات والأفلام.

وقالت “نسرين” في منشورها: “لما منتفرج على أفلام قديمة لفنانين عم يبوسوا متل عبد الحليم أو فاتن حمامة أو مريم فخر الدين أو رشدي أباظة أو سعاد حسني كنا نحس بمشاعر الحب ورومانس ما كان حدى يقول البوسة غير مقبولة تبرمجنا على مدى الطويل على أن فكرة البوسة بالأفلام لازم تكون حصرا لبنت ليل أو رقاصة سوقية أو مشهد اغتصاب بدل ما تكون للعشاق”.

وأضافت: “اتشوهت فكرة القبلة وصارت قبلة الحب الصافي متل قبلة بائعة الهوى تسلمولي ما حدى يكذب على حالو ويقللي انو بيقلب المحطة لم بيشوف هيام عم بتبوس السلطان سليمان أو لما انطونيو بانديراس باس كاترين زيتا جونز بفيلم الماسك اوف زورو أو لما جاك قبل روز في تيتانك أو غيرا من مشاهد الحب الرائعة التي فيها قبل لا تعد ولا تحصى بالتلفزيون والمسلسلات أو الأفلام”.

وتابعت: “قبلة الحب النقية بالفن بين العشاق بريئة من برمجة التخلف الي سادت طويلة بمجتمعاتنا الحب مش حرام قبلة الحب النقية حلال رأيي وانا حرة فيه مش ضرورة انك تتبناه أو تقتنع فيه”.

Advertisements

واستطردت “في كتير مشاهد الأجدر انك تخاف على ولادك منها أكثر من مشهد القبلة الرومانسية بالافلام أو المسلسلات متل مشاهد القتل والأسلحة والعنف والدم سواء بالبلاي ستيشن أو اكس بوكس او افلام الأكشن، قبلة الحب جميلة في التمثيل أو في الحقيقة أو على الريد كاربت الحب جميل واي طريقة تعبير عنه جميلة جعل الله ايامكم كلها حب وقبل حب”.

وخاضت الفنانة نسرين طافش، الموسم الرمضاني لعام 2019 بمسلسل “مقامات العشق”، إلى جانب نخبة من نجوم الدراما منهم: نادين خوري، مصطفى الخاني، لجين إسماعيل، جهاد سعد، سارة فرح، محمد حداقي، محمد حمادة، ويوسف الخال.

يذكر أن المسلسل مأخود عن سيرة محيي الدين بن عربي، وهو من تأليف محمد البطوش، وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.