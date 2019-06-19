ريهام سعيد تردُّ على اتّهامها بالغيرة من دينا الشربيني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردّت الإعلاميّة المصريّة، ريهام سعيد، على الاتّهامات الموجّهة إليها، بشأن غيرتها من مواطنتها الفنّانة، دينا الشريبني، بعد نجاح مسلسلها الأخير "زي الشمس"، الذي خاضت به السّباق الدراميّ، في رمضان الماضي.

وقالت سعيد، إنّ البعض يتّهمها بالغيرة من الفنّانة دينا الشربيني، بعد حديثها الأخير عنها في حلقة الأحد الماضي من برنامج "صبايا"، على قناة الحياة، والتي كشفت فيها عن مساندتها ودعمها، خلال فترة سجنها.

كما أكّدت خلال حلقة الثلاثاء، من برنامجها "صبايا الخير" أنّ الحديث عن غيرتها من مواطنتها دينا الشربيني، هراءٌ، لا تملك الوقت للرّدّ عليه، وسط انشغالها مع الأطفال المرضى.

وأشارت، إلى أنّ ما تطرّقت إليه بشأن سجن دينا الشربيني، وأزمتها الفنيّة، ثم تحقيق النّجاح، جاء في سياق النهج المتفائل، الذي يسعى البرنامج لانتهاجه في الفترة القادمة، وإيراد نماذج لأشخاص تبدّلت أحوالهم، وتمكّنوا من تحقيق أهدافهم.

وأوضحت، أنّ دينا الشربيني تمكّنت من الوصول للنّجاح، وحبّ النّاس، عقب الأزمة التي مرّت بها، فضلاً عن كونها من أجمل الشّخصيّات بشهادة جميع المحيطين بها.

واستعانت سعيد، بالإعلاميّ شريف مدكور، كمثال مشابه لمثال دينا الشربيني، فبعد تعرّضه لقدر رهيب من التنمّر، أصبح فجأة محبوبًا جدًا، والجميع ينشر صورته، ويتحدّث عنه، بعد إصابته بالسّرطان.

وكانت سعيد، قالت في حلقة الأحد الماضي، إنّها ساندت الفنّانة دينا الشربيني في أزمة سجنها، رغم عدم وجود معرفة بينهما، وقد أثّر حبسها سلبًا على مستقبلها الفنّيّ، مؤكّدة، أنّ أحد "أعظم" نجوم الفنّ والغناء، ساهم في إعادة اسمها للأضواء.

وأوضحت الإعلاميّة، أنها تكنّ كلّ الاحترام والتّقدير للفنّانة دينا الشربيني، وتحبّها بشدّة، متابعة:"بقول عليها ملهمتي".

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وأشارت، إلى أنّ الشربيني كانت بدايتها في المجال الفنّيّ قويّة؛ "كانت طالعة زي الصاروخ"، لأنّها موهوبة للغاية، إلا أنّ أزمة سجنها لمدّة عام عرقلت حياتها الفنيّة، موضحة :"السجن حاجة وحشة أوي فوق ما أي حد يتخيل".

وذكرت ريهام سعيد، أنّ نقابة المهن التّمثيليّة، منعت الشربيني من التّمثيل بعد خروجها من السّجن.

وتابعت :"وعندما مُنعت الفنانة طلعت دافعت عنها وكتبت بوست واتكلمت في البرنامج إنه ليه تمنعوها ما خلاص اتعاقبت، وفعلا فضلت موقوفة فترة طويلة".

ولفتت الإعلاميّة، إلى أنّ دينا اقترن اسمها بفنان عظيم فجأة، وهو ما ساعدها قائلة: "أيًا كان هما عايزين يصرحوا بالعلاقة ولا لأ، بس ممكن نقدر نقول إن بينهم ارتباط فني، زي ما هي صرحت إنه بيدعمها وإنه لما بيمسك أي حاجة بتتحول لدهب".

وختمت ريهام حديثها، بأنّ الفنّانة حققّت نجاحًا كبيرًا في مسلسل "زي الشمس"، الذي خاضت به السّباق الرّمضانيّ الماضي، متابعة:"كل الناس بتتكلم عن دينا بعد ما كانوا بيتريقوا على شكلها بسبب رقصة العربية، وحاليًا مفيش حد مش بيتكلم عن نجاحها، ودوام الحال من المحال وربنا ممكن يبدلك الحال في ثانية".