شمس: هناك حملة "تشويش" مدفوعة ضدّ حفلي بالرّياض!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ما زالت الفنانة شمس، تعاني من تبعات التّغريدة التي كانت ردًا على أحد متابعيها في "تويتر"، عندما وصفت من لا يحضر حفلتها بـ"حيوان".

وأصبحت الفنانة تتنقّل بين وسائل التّواصل الاجتماعيّ (سناب شات - واتساب -انستغرام - تويتر) لمحاولة تبرير ردّها، وكسب رضا المجتمع الذي قابل تلك التغريدة، بالمطالبة بإلغاء الحفل، أو العزوف عن الحضور.

حديث شمس على السوشال ميديا يحمل في طياته كلامًا مليء بالحزن والألم، خصوصًا وأنّ هذا الحفل يعتبر الأوّل لها رسميًا، كما أنّ نجاح الحفل، سيفتح لها آفاقاً كبيرة للمشاركة في الحفلات المقبلة، والإنتشار السّريع.

الفنانة شمس، تلمّح في كلّ مرّة أنّها مستهدفة، وأنّ هناك حملة "تشويش" تُمارس ضدّها من أشخاص تعرفهم، حسب قولها، ولكنّها لم تصرّح بتلك الأسماء.

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كما أنّها اتّهمتْ أشخاصًا بمقاضاة المال، في سبيل نشر أخبار كاذبه ضدّها، وهو بالتّالي، أمر خطير ربما سيجعل الطاولة تنقلب ضدّها، وهي التي تبحث عن مخرج من المأزق الذي وضعت فيه.

تحدّثت شمس، عبر حسابها الشّخصيّ في إنستغرام، ملمّحة: "يارب صبرني على الناس المفتريه الكذابين، اللي مايخافونك، والمصيبة إني عارفتهم، منو ولا أقدر أقول اتكلم...." وطالبت شمس خلال حديثها الجميع بعدم تصديق ما يثار في الاعلام من إشاعات تحاك ضدها، مستشهده بالله أن كل ما يثار لم يكن منها ولم تقصد أحد.. مؤكدة أن هناك من يدفع المال لشن حملة ضد حفلتها حيث قالت "كل الاعلام اللي جالس يتناقل الخبر والاشخاص اللي دافعين لكم عشان تسوون الحملة ضد حفلتي في الرياض، ربي يتولاكم ويرد كيدكم في نحركم، وحسبي الله ونعم الوكيل".

يُشار، إلى أنّ حفلة شمس ستقام الجمعة المقبلة في الرّياض، بحضور جميع الفئات، وهو الحفل الرّسميّ الأوّل لها في السّعوديّة.