أحدها من بطولة "السقا" والأخير لعلاء ولي الدين.. 4 أعمال شارك فيها "مكي" قبل الشهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

يحتفل الفنان الكبير أحمد مكي، اليوم، بعيد ميلاده الأربعين. ولد "مكي" في مدينة وهران الجزائرية لأب جزائري وأم مصرية، ثم انتقل إلى مصر مع والدته ونشأ في حى "الطالبية"، وهو الأخ الأصغر للممثلة إيناس مكي.

بدأ مكي مسيرته الفنية عام 2001 بعد تخرجه من معهد السينما، وشارك في العديد من الأفلام والمسلسلات، ونال أول بطولة مطلقة له في عام 2008 في فيلم "إتش دبور"، ثم شارك مع دنيا سمير غانم وأحمد الجندي في تقديم سلسلة من الأعمال الناجحة مثل: "طير إنت" و"لا تراجع ولا استسلام"، وكذلك حلقات مسلسل الكبير أوي بأجزاءه الخمسة، ومسلسل "خلصانة بشياكة".

كما قدم العديد من الأغاني، التي يحصرها على تضمينها في أعماله والتي عادة ما تحمل رسالة العمل، وقدم أيضًا ألبوم "أصله عربي" عام 2011 بالإضافة إلى العديد من الأغاني المفردة منها أغنية " فيس بوكي" وأغنية "وقفة ناصية زمان".

ونرصد لكم بمناسبة عيد مكي الأربعين، أعمال فنية شارك فيها ولم يلاحظه الجمهور فيها بشكل كبير بسبب، فضلًا عن اختلاف اللوك الذي ظهر به.

- ابن عز

"ابن عز"، هو آخر أفلام الفنان علاء ولي الدين، والذي يحكي قصة شاب ثري (فريد عز الدين) يعيش حياة مترفة كلها عبث وحفلات، بعيدًا عن أية مسئولية، والده رجل الأعمال يمتلك ثروة طائلة، ويجبر ابنه على استلام أعماله كلها، وإدارتها، بعد أن قرر الهرب من البلاد، وتهريب أمواله كلها خارج مصر، حيث يشعر أن أمره قد انكشف أمام السلطات، ويقبل (فريد عز الدين) أن يمسك إدارة الأمور، حتى يحاصره رجال الأمن ويقبضون عليه بتهمة الفساد والنصب والاحتيال.

ولعب مكي في الفيلم شخصية أقرب لشخصية "أتش دبور" التي أشتهر بها، حيث ظهر في مشهد واحد في الفيلم بدور (كيمو) صديق فريد الروش.

أحمد مكي في فليم "ابن عز"

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- "ليلة البيبي دول"

شارك مكي في فيلم"ليلة البيبي دول"، كضيف شرف بدور السائق التاكسى (زغلول) ، وتدور أحداث الفيلم حول مرشد سياحي مصري يعمل في أمريكا، يعود إلى مصر مع فوج سياحي ليلة رأس السنة لزيارة المعالم السياحية، وينتهز المرشد الفرصة لقضاء ليلة ساخنة مع زوجته، أملًا في حملها، ولكن تتبدل خططه عندما تقع أشياء مفاجئة تعطل هذا المخطط.

ليلة البيبي دول

تيتو

كما شارك مكي في بداية حياته الفنية في دور صغير في فيلم "تيتو" للفنان أحمد السقا، حيث ظهر في دور سائق العصابة.

شباب أون لاين 2

شارك في الحلقة 15 من السيت كوم الشهير "شباب أون لاين 2" في دور عاشق زيادة ابنة عم زياد (شريف حمدي).

مكي في شباب أون لاين