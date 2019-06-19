تداول مقطع فيديو يثير بلبلة حول طلاق نصرة الحربي.. هذه هي الحقيقة

انتشر مؤخراً مقطع فيديو للنجمة السعودية نصرة الحربي تتحدث فيه عن أسباب طلاقها، مما أثار بلبلة كبيرة بين محبيها الذين تساءلوا عن تفاصيل هذا الطلاق المفاجئ، وهل سينتج عنه عودتها للفن من جديد؟

المقطع المتداول بكثافة والذي يعتقد البعض أنه أحدث ظهور للنجمة السعودية، ليس إلا فيديو مقتطع من حلقة قديمة ظهرت فيها عبر إحدى الشاشات العربية تتحدث فيها عن طلاقها الأول، لكنها حالياً مستقرة في زواجها ومازالت مبتعدة عن الوسط الفني، حيث كان أحدث ظهور فعلي لها من خلال لقطات سجلتها عدسات هاتف كابتن ريما في إحدى المناسبات خلال شهر رمضان.

وكانت كابتن ريما قد مازحت صديقتها المعتزلة نصرة الحربي التي كشفت عن هدية زوجها الثمينة لها وهي عبارة عن مجموعة من الأساور الذهبية الفاخرة، مما جعل المذيعة السعودية تشعر بالغيرة وتطلب منها أن تتزوج زوجها.

وكانت نصرة الحربي قد أعلنت زواجها في منتصف شهر سبتمبر الماضي، ثم فاجأت الجمهور بخبر اعتزالها وارتدائها الحجاب قبل أن تعلن في شهر فبراير الماضي عن ارتدائها النقاب.