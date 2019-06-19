اتحاد النقابات الفنية تحفظ التراث بطريقة الديجيتال

يعقد اتحاد النقابات الفنية يوم الخميس الموافق 20 يونيو الجاري، مؤتمراً صحفياً برئاسة الاستاذ الفنان عمر عبد العزيز رئيس الاتحاد، والدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، والأستاذ هاني شاكر نقيب الموسيقين، والدكتور مسعد فودة نقيب السينمائيين. والدكتور مسعد فودة نقيب السينمائيين. وأيضًا بحضور الاستاذ الدكتور حسام لطفي، والسادة رؤساء مجالس إدارات جمعيات المؤلفون والملحنون وأبناء فناني مصر واتحاد الكتاب اضافة

يذكر أنه تحدد مكان انعقاد المؤتمر بمكتب الدكتور حسام لطفي المستشار القانوني للاتحاد والنقابات المهنية بالدقي الخميس المقبل. الي الشاعر الكبير ايمن بهجت قمر، وذلك بخصوص ماذكرته المنصة الإعلامية الوطنية عن حفظ التراث عن طريق التقنية الحديثة، وكذلك مستحقات المنتجين والمبدعين.يذكر أنه تحدد مكان انعقاد المؤتمر بمكتب الدكتور حسام لطفي المستشار القانوني للاتحاد والنقابات المهنية بالدقي الخميس المقبل.

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