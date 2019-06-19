بعد حكم حبسه.. رسالة من سعد الصغير إلى أبنائه

متابعة بتجـــــــــرد: وجه الفنان الشعبي سعد الصغير رسالة إلى أولاده بعد صدور حكم حبسه لمدة عام.

ونشر الصغير صورة تجمعه مع أولاده عبر حسابه على موقع “إنستجرام” وكتب بتعليقه عليها: “حبيب قلب بابا .. مودي وحبيبة قلبي العسل نور ربنا يخليكو يارب ويحميكوا”.

وجاءت صورة سعد الصغير مباشرةً، بعد صدور الحكم عليه بالحبس عام مع إيقاف التنفيذ، بسبب التهرب الضريبي وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه وإلزامه بالمصاريف.

ووجهت المحكمة اتهامًا للفنان سعد الصغير بالتهرب من تسديد الضريبة العامة على الدخل لمهنة الغناء والتمثيل، وإخفاء إدارة عمله في الفترة من 2007 إلى 2015 مع عدد من الشركات، وكذلك إخفاء أرباحه من الحفلات التي أحياها.

يشار إلى أن سعد الصغير حل ضيفًا في وقت سابق على برنامج “تخاريف” مع الإعلامية وفاء الكيلاني، ولم يتحدث وقتها عن أي من هذه المشاكل التي يمر فيها حاليًا، وأحدث ضجة في وقتها بسبب بكائه خلال الحلقة لاشتياقه لوالدته المتوفية.