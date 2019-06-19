حقيقة إصابة شيماء سيف بسرطان الثدي

متابعة بتجــــــــرد: كشفت الفنانة الكوميدية شيماء سيف، عن إصابتها بمرض سرطان الثدي، وذلك في “برومو” الحلقة الخاصة التي ستحلّ ضيفة عليها في برنامج “توأم روحي” مع الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان.
وأظهر البرومو الخاص بالحلقة المقرر عرضها بعد غد الجمعة، عبر قناة “بين دراما” أن شيماء ظلت تبكي كثيرًا فور علمها بالخبر.
وتحلّ شيماء سيف ضيفة على البرنامج إلى جانب زوجها محمد كارتر.
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