محمد الترك ودنيا بطمة يستعدان لحفل أسطوري في هذه المناسبة

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن المنتج محمد الترك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستجرام” أنه سيقيم حفلًا أسطوريا بمناسبة يوم ميلاد ابنته “غزل” من الفنانة دنيا بطمة قريبا.

وشوّق “الترك” من خلال الصور ومقطع فيديو جمهوره لهذا الحفل، حيث مهّد للحدث بالاحتفال مع طفلته “غزل” بكعكة صغيرة برفقة زوجته دنيا بطمة، في أجواء بسيطة تمهيدًا للحفل الأسطوري.

وعلق على الفيديو قائلاً: “اليوم طفت أميرتي الصغيره شمعتها الثانية وعقبال المليون وأحلى عيد ميلاد في أقرب وقت انتظروا العيد الميلاد الأسطوري عسى ربي يأخذ من عمري ويعطيك 16/6”.

يشار إلى أن أحدث أعمال المنتج محمد الترك هو فيديو كليب “الزمن بيدور”، لزوجته الفنانة دنيا بطمة، وهو من كلمات هيثم شعبان، وألحان هيثم الزيات، وتوزيع أسامة سامي، وتم تصوير الكليب في القاهرة من إخراج أحمد جيلاني.