متابعة بتجـــــــــرد: وقعت مذيعة مصرية في خطأ صادم، في نهاية خبر يتناول وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي.
فبعدما أنهت المذيعة في قناة “إكسترا نيوز” المصرية، قراءة خبر عن وفاة مرسي المفاجئة، على الهواء مباشرة، قالت فجأة: “تم الإرسال من جهاز سامسونغ”، في إشارة إلى المصدر الذي تم من خلاله إرسال الخبر، ما أثار الجدل.
تجدر الإشارة إلى أن فيديو المذيعة حققت رواجًا واسعًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث تناقله ناشطون مرفقًا بتعليقات ساخرة ملأت الإنترنت.
كانت هذه تفاصيل خبر خطأ لمذيعة مصرية مباشرة على الهواء يثير الجدل – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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