بيلا حديد تعتذر بعد إتهامها بالإساءة للسعودية والإمارات

متابعة بتجـــــــــرد: تعرضت عارضة الأزياء الفلسطينية الأصل بيلا حديد لموجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها لصورة على تطبيق إنستغرام.

وفي التفاصيل، رأى البعض أن بيلا حديد قد أسأت إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة حيث نشرت عبر خاصية الـStory على إنستغرام صورة لقدمها وهي تواجه ثلاث طائرات واحدة منها إماراتية والأخرى سعودية.

ومن جهتها، نشرت العارضة رداً مطولاً على حسابها الرسمي على تويتر وإنستغرام باللغتين الإنكليزية والعربية، اعتذرت فيه عن الصورة التي نشرتها، والتي وصفتها بأنها غلطة.