نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 53 دقيقة مضت التعليقات على للمرة الأولى.. دوقة كامبريدج تتألق بثوب المصمم اللبناني إيلي صعب مغلقة

متابعة بتجـــــــــــرد: تألقت “كيت ميدلتون” 37 عامًا، في ثوب الدانتيل الأزرق من تصميم مصمم الأزياء اللبناني الشهير “إيلي صعب”، وهي المرة الأولى التي ترتدي فيها دوقة كامبريدج العلامة اللبنانية.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” اليوم، أن دوقة كامبريدج كانت أيقونة الجمال أثناء حضورها انطلاق سباق الخيول “رويال أسكوت” العريق في بيركشاير اليوم، والذي سيستمر حتى يوم الجمعة المقبل، بمشاركة نخبة من أقوى الخيول العالمية.

حضر الاحتفال عدد كبير من أفراد العائلة المالكة، بقيادة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، من بينهم الأميرة يوجين، الأمير ويليام، الأمير تشارلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوول، الأميرة آن وكل من الأمير أندرو والأمير إدوارد.

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كما حضر الحفل الملكة ماكسيما والملك ويليم ألكساندر الهولندي، وهما ضيفا العائلة المالكة بعد حضورهما خدمة وسام الجارتر في قلعة وندسور أمس.

ويعد سباق “رويال أسكوت” تقليدًا عريقًا في المملكة المتحدة، حيث يرجع تاريخه إلى الحادى عشر من أغسطس عام 1711 عندما أطلقته الملكة آن للمرة الأولى، ومنذ لك الوقت أصبح هذا السباق بمثابة مهرجان حافل في بريطانيا، يحرص أفراد العائلة المالكة على حضور فعالياته؛ حيث يجتذب قرابة 300 ألف مشارك سنويا.

وبينما يخرج آلاف الفرسان في بدلات الصباح الأنيقة، تتنافس السيدات على لقب “القبعة الأكثر جمالا وتألقا”.