أول تعليق من هيفاء وهبي بعد مغادرتها المستشفى

متابعة بتجــــــــــرد: وجهت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عبر حسابها الشخصي على موقع “تويتر”، الشكر لكل من اطمأن عليها من زملائها الفنانين وجمهورها، خلال وعكتها الصحية، مؤكدة أنها غادرت المستشفى، الذي كانت تتلقى العلاج به.

وقالت “هيفاء”: “أنا متأثرة وعندي كتير مشاعر صعب أوصفها لعبر عن شكري وامتناني لكل الناس الحلوة اللي سألت عني، شكرا لكل اللي دعالي دعوة من قلبه، وشكرا لكل اللي ضوالي شمعة”.

وأضافت: “شكرًا لكل اللي حاول يطمن عني، سواء برسالة أو بمكالمة، شكرًا وآسفة لكل فان ما عيد بسببي، شكرا لكل زميل وزميلة على أمنياتهم الصادقة، وشكرا لكل صحافي كتبلي من قلبه”.

وتابعت: “فرحت كتير بكم الحب اللي شفته من الناس وجمهوري والصحافة الكريمة، وأصدقائي كلهم، واللس أثر فيي كتير أمنيات الشفاء، حتى من ناس ما بعرفن ولا مرة قابلتن، وشفت عاطفة من زملاء ما كنت مفكرة إنه هالقد بيحبوني”.

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واستكملت: “حسيت إني راح اشفى بسبب دعواتكم لإلي، والشكر الكبير ومن كل قلبي والتقدير والاحترام لكل طاقم المستشفى والأطباء والممرضات، وكل العاملين فيها”.

واختتمت: “أنا ضهرت من المستشفى ورجعت عالبيت الحمد لله، والمرحلة اللي قطعت فيا إن شاء الله ما بيشوفا عدو ولا حبيب، الأسبوع الماضي جربت أكتر من مرة صور فيديو أو صورة عمببتسم لطمنكم عني، بس بصراحة قلبي ما طاوعني تشوفوني دبلانة وتقلقوا أكتر، أنا اليوم بخير الحمد لله، وتنذكر ما تنعاد”.

الجدير بالذكر أن هيفاء وهبي حرصت على تهنئة جمهورها بعيد الفطر المبارك، واعتذرت لهم عن غيابها عن لقائهم في حفلات العيد، بسبب وعكة صحية تمر بها منذ أكثر من شهر.