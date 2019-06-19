خاص- في خطوة إنسانية، مازن معضم يزرع الأمل بالموسيقى



نظّم الممثل مازن معضم حفلاً فنياً خيرياً بالتعاون مع الناشطة الاجتماعيّة ثريا البابا، تحت عنوان“live your dream”، والذي يعود ريعه لمؤسسة Brave Heart التي تعالج وتؤمّن العمليات الجراحية للأطفال المصابين بتشوّه القلب الخلقي.

الحفل، قدمته الاعلامية رولا بقسماتي، وأقيم في الجامعة الأميركيّة على مسرح الـ Assembly Hall، حمل عنوانLive Your Dream ، وأحياه كل من الفنان مارك رعيدي والفنان جهاد عقلاللذين متّعا الجمهور بفنهما وحضورهما فكانت الحفلة رائعة وراقيّة جداً بكل المقاييس.

استهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني الذي قدّمه مجموعة من الاطفال، من ثم كلمة لمعضم والبابا اللذين رحبا بالحضور وجميع الأشخاص الذين ساهموا في إقامة هذا الحفل ودعمه وإنجاحه.

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حضر الحفل الخيري عدد من الوجوه السياسية نذكر منهم الوزير السابق ملحم رياشي، السفير المغربي في لبنان محمد الغرين، سفير النمسا في لبنان ماريان ويربا، السيدة سينتيا خوري ممثلة معالي الوزير السابق نقولا الصحناوي، الدكتورة ليلى كنعان ممثلة السيد محمد السعودي رئيس بلدية صيدا. أيضاً كان هناك مشاركة لمجموعة من الوجوه الفنيّة منهم كارمن لبس، كميل متى، رين اشقر والكاتبة كلود صليبا، بالإضافة الى أهل الصحافة والاعلام

وتواجد في الحفل أيضاً رئيسة جمعيّة Brave Heart وبعض أعضائها. وثلاثين طفلا من دار اليتيم في صيدا.

لا بد من ان نثني على الخطوة الإنسانيّة لمازن معضّم، الذي لمع اسمه في عالم التمثيل وها هو يترك بصمة بإنسانيته وتعاطفه مع أخيه الانسان، ومبادراته لمساعدة كل من هو بحاجة.