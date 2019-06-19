عبدالمجيد عبدالله يكشفُ تفاصيل "مُؤسفة" عن صحته.. ولا علاج لمرضه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، إنه يُعاني من آلام في الأذن الداخلية منذ فترة طويلة، لافتًا إلى أن المجهود الذي يبذله في الحفلات الغنائية والتواجد في الأستوديو لتسجيل أغانيه، السبب وراء ذلك.

وأوضح النجم السعودي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كسرة روتين"، الذي يُقدّمه المذيع على نجم، عبر أثير إذاعة مارينا إف إم، أن المرض الذي يُعاني منه اسمه "مانير"، يُصيب الأذن الداخلية ولا علاج له.

وأوضح خلال حديثه لأول مرة عن أزمته الصحية التي ألمّت به مؤخرًا، أن أعراض المرض تُسبب دوخة وغثيانًا في بعض الحالات، وهذه الأعراض تزداد وتهدأ في بعض الأوقات، واصفًا المرض بـ"التافه" و"غير المزعج".

وأكّد "عبدالمجيد"، أنه طوال الوقت يُعاني من الدوار، حيث تلتهب الأُذن ويأتي الدوار، وبالتالي لا يستطيع الحركة مثل أي إنسان، مشددًّا على أنه راضٍ بقضاء الله في كل وقت.

وكشف النجم السعودي، أن المرض تسبّب في ابتعاده عن الساحة الفنية، والحفلات الغنائية، إلا أنه حافظ على تواجده بطرح الأغاني المنفردة، منها "خايف أحبك، مثلك، الله عليك".

وأشار النجم السعودي أنه سافر خلال الفترة الماضية، للتأكد من حقيقة هذا المرض واكتشف أنه ليس له علاج، وعليه أن يتعايش معه.

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ومن المعروف أن الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، خاض رحلة علاجية، استدعت سفره خارج السعودية، وطلب منه الأطباء الراحة التامة والابتعاد كليًا عن الغناء، حتى تعود حالته الصحية لوضعها الطبيعي، كما تم منعه من استخدام الأجهزة الإلكترونية.

وأعلن عبدالمجيد عبدالله، خلال الساعات الماضية، عن طرحه أغنية جديدة بعنوان "شكرًا"، من كلمات العالية، وألحان ياسر علي، وتقول كلماتها: "شكرًا على هالتجربه خليتني أقوى، أثبت لي إني على كل الصعاب أقوى، بعدك أنا ما صرت أخاف من الألم".

يُذكر أن عبدالمجيد عبدالله، أعلن عودته للغناء في الحفلات قريبًا، مطمئنًا جمهوره على حالته الصحية بعد رحلته العلاجية، وقال إنه ينسق مع شركة روتانا ومن خلال مديرها التنفيذي سالم الهندي، لإحياء عدد من الحفلات في مدن المملكة العربية السعودية.

وكتب عبدالمجيد عبدالله تغريدة عبر "تويتر" قال فيها: "قريبًا إن شاء الله حيكون التنسيق مع روتانا بإقامة حفلات في جدة والرياض والدمام، وباقي المناطق، الترتيب حيكون من خلال الأستاذ سالم الهندي".