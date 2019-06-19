شكرا لقرائتكم أمر بضبط وإحضار فاروق الفيشاوي.. هذه التهمة تلاحقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدرت النيابة في مصر أمراً بضبط وإحضار الفنان فاروق الفيشاوي بتهمة التهرب الضريبي، بعدما تم توجيه أكثر من استدعاء إليه إلا أنه لم يمتثل إليهم.

وقررت نيابة التهرب من الضرائب الخميس إصدار أمر الضبط بحق الفنان المصري، لسداد مبلغ 160 ألف جنيه، وهي باقي مستحقات الضريبة التي بلغت 380 ألف جنيه.

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وجاءت تلك المبالغ نتيجة مشاركة الفيشاوي في مسلسلات "أولاد الحلال" (عرض عام 2009 ) و"قاتل بلا أجر" (عرض عام 2009)، ومسلسل "عفريت القرش" الذي عرض عام 2006، ومسلسل "شمس الأنصاري" الذي عرض عام 2012، بالإضافة إلى مشاركة الفنان المصري في حملة إعلانية لصالح إحدى شركات الاتصالات، وكانت حصيلة تلك الأعمال 3 ملايين و880 ألف جنيه مصري.

ووجهت نيابة التهرب من الضرائب استدعاءها إلى الفنان المصري أكثر من مرة، إلا أنه لم يحضر لمقر النيابة، ما دفعها لإصدار أمر بالضبط والإحضار.

وحاولت "العربية.نت" التواصل مع فاروق الفيشاوي، إلا أنه رفض الرد على كافة الاتصالات، من أجل الحديث عن موقفه في هذه القضية التي يواجهها.

ويشارك الفنان المصري الذي يتلقى علاجا من مرض السرطان في هذه الفترة، بالعرض المسرحي "الملك لير" الذي يشارك يحيى الفخراني بطولته، ويعرض مساء الخميس والجمعة في مصر.