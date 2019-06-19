بالصور| ماريتا الحلاني "فاتنة" بالأسود في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة الشابة ماريتا الحلاني، ابنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت ماريتا، في الصور بإطلاله أنيقة بملابس سوداء، حيث نالت الجلسة إعجاب متابعيها ومحبيها، ووصفوا إطلالتها بالفاتنة. يذكر أن ماريتا الحلاني، طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "العمر واحد"، من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان علي شعبان، وتوزيع طارق عبدالجابر.​

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