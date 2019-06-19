صورة لـ حكيم من كواليس الاستعداد لحفل افتتاح أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان حكيم، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورًا من كواليس التجهيز لحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية.

وكتب حكيم: "متجمعين، من تحضيرات حفل الافتتاح لبطولة كأس الأمم الأفريقية".

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كليب "متجمعين" من إخراج ياسر سامي، وتصوير وائل درويش، ويغني المطرب حكيم الجزء العربي منها، أما الجزء الإنجليزي فيقدمه الفنان النيجيري فيمي كوتيه، الذي سبق له المشاركة بالغناء في حفل افتتاح كأس العالم 2010 بمدينة جوهانسبرج، ورشح لجائزة "جرامي" ٤ مرات، أما المقطع الفرنسي فتقدمه المطربة الإيفوارية العالمية "دوبيه" الحائزة على جائزة "جرامي" عام 2004.

والأغنية من كلمات محيي حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع موسيقي طارق عبد الجابر، وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أمير محروس، وأنتجتها شركة "سينرجي"، المملوكة لمجموعة "إعلام المصريين". ​