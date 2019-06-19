أحمد عز يؤكّد سعادته بنجاح "الممر" بين الجمهور

القاهرة - لايف ستايل
عبّر الفنان المصري أحمد عز عن سعادته بردود الفعل الجماهيرية تجاه فيلم "الممر" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي. وقال: "أنا وجميع الزملاء تدربنا بالفعل قبل التصوير وأصبحنا نعيش تلك الأدوار ولم نشعر أننا نقوم بالتمثيل والفضل يعود إلى الله وفريق العمل بالكامل وبراعتهم في تقديم أدوارهم".
وأضاف عز: "كنا سعداء لتقديمنا هذه الملحمة الوطنية وتلك الفرصة لا تأت في العمر سوى مرة أو مرتين، وفي نهاية التصوير شعرنا بالحزن لحبنا وعشقنا لهذا العمل وإحساسنا الوطني الكبير على رغم الإرهاق الشديد"، وأوضح أنه لم يتوقع "ردود الفعل الإيجابية بهذا الشكل الضخم"، وتابع: "طوال مسيرتي منذ عشرين سنة لم يحدث لي مثل هذا الأمر، بخاصة التفاف الجماهير حول فيلم سينمائي، وهذا مؤشر جيد على وعي الناس وعشقهم لوطنهم".
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