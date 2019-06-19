هيفاء وهبي تُعلّق للمرة الأولى على فترة مرضها برسالة شكر

علَّقت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي للمرة الأولى على الأزمة الصحية التي مرت بها، وذلك بعد أن غادرت المستشفى الذي كانت تتلقى العلاج به.

ونشرت هيفا تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قالت فيها، "أنا متأثرة وعندي كتير مشاعر صعبة أوصفها.. لعبر عن شكري وامتناني لكل الناس الحلوة اللي سألت عني".

ووجّهت هيفا الشكر لكل من اختصها بدعوة أو تذكرها في صلواته، واعتذرت لكل من لم يستطع أن يستمتع بعيد الفطر بسبب مرضها طوال الفترة الماضية.

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وتُعد تلك الفترة التي أحاط الغموض بما تعاني منه النجمة اللبنانية، تسببت في خروج شائعات طالت حالتها الصحية وأغضبت محبيها وكذلك مسؤولي مكتبها الإعلامي ومدير أعمالها.

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واختصّت هيفا زملاءها الذين حرصوا على الاطمئنان عليها وكذلك كل صحافي كتب عنها من قلبه، معربة عن فرحها الشديد بكل تلك الأمنيات الصادقة التي جاءتها من أشخاص لا تعرفهم، كما أنها وجدت عاطفة من زملاء لم تكن تعتقد أنهم يحبونها بهذا القدر.

وأكدت على كونها شعرت أنها ستشفى بسبب هذا القدر من الدعوات التي اختصتها، موجهة الشكر الأكبر لطاقم المستشفى والتمريض، مشيرة إلى كونها غادرت المستشفى وتوجهت إلى منزلها.

وكانت تلك الكلمات مصدر سعادة كبيرة لمحبي هيفا وجمهورها الذين ظلوا طيلة الأيام الماضية في انتظار أخبار سارة عن نجمتهم المفضلة، التي لم يعرف سبب ما كانت تعاني منه حتى الآن، وهو ما ظهر في التعليقات.

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