وعد تكشف سر اختلاف لون بشرتها عن والدتها

ردّت الفنانة السعودية وعد، على جمهورها من خلال حسابيها على "سنابشات" و"إنستغرام"، بشأن اختلاف لون بشرتها "السمراء"، عن والدتها صاحبة البشرة البيضاء؛ الأمر الذي أثار تساؤل المتابعين من خلال التعليقات.

وقالت وعد في الفيديو الذي ظهرت فيه لتوضح لجمهورها بشكل ساخر قصة السمار والبياض: "العنصرية ما تخلص، كيف أمك بيضا وإنت سودا، ما أدرى اشترتني أمي ووضعتني بالشنطة، أبويا أسود بكل فخر".

فيما حاولت وعد، توضيح سبب عدم نشرها صورًا لها مع والدها قائلة: "أبويا منذ زمن بعيد ما عندي صور معاه، مع إنه مدير وفي وزارة الإعلام، وأنا مش معاه عشان نتصور ".

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ولدت الفنانة السعودية وعد عام 1977 في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، واسمها الحقيقي "حنان بكر يونس إبراهيم"، وهي شقيقة الممثلة سناء يونس، ووالدها الإعلامي بكر يونس الذي يلقب بمذيع الملك، وكانت متزوجة من رجل لبناني، إلا أنها انفصلت عنه بعد ذلك ولها منه ابنة اسمها حسناء.

انطلقت الفنانة وعد في مسيرتها معتمدة على موهبتها الفنية وقدراتها الصوتية التي أشاد بها المتابعون والنقاد، فتمكّنت من إيصال رسالتها الفنية إلى الجمهور الذي أحب صوتها حتى أصبحت واحدة من أبرز الفنانات في دول الخليج العربي.

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