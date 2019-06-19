الرياض - لايف ستايل
ردّت الفنانة السعودية وعد، على جمهورها من خلال حسابيها على "سنابشات" و"إنستغرام"، بشأن اختلاف لون بشرتها "السمراء"، عن والدتها صاحبة البشرة البيضاء؛ الأمر الذي أثار تساؤل المتابعين من خلال التعليقات.
وقالت وعد في الفيديو الذي ظهرت فيه لتوضح لجمهورها بشكل ساخر قصة السمار والبياض: "العنصرية ما تخلص، كيف أمك بيضا وإنت سودا، ما أدرى اشترتني أمي ووضعتني بالشنطة، أبويا أسود بكل فخر".
فيما حاولت وعد، توضيح سبب عدم نشرها صورًا لها مع والدها قائلة: "أبويا منذ زمن بعيد ما عندي صور معاه، مع إنه مدير وفي وزارة الإعلام، وأنا مش معاه عشان نتصور ".
قد يهمك ايضاً:
الفنانة نيرمين الفقي تفاجئ جمهورها بمظهر جديد على "إنستغرام"
ولدت الفنانة السعودية وعد عام 1977 في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، واسمها الحقيقي "حنان بكر يونس إبراهيم"، وهي شقيقة الممثلة سناء يونس، ووالدها الإعلامي بكر يونس الذي يلقب بمذيع الملك، وكانت متزوجة من رجل لبناني، إلا أنها انفصلت عنه بعد ذلك ولها منه ابنة اسمها حسناء.
انطلقت الفنانة وعد في مسيرتها معتمدة على موهبتها الفنية وقدراتها الصوتية التي أشاد بها المتابعون والنقاد، فتمكّنت من إيصال رسالتها الفنية إلى الجمهور الذي أحب صوتها حتى أصبحت واحدة من أبرز الفنانات في دول الخليج العربي.
قد يهمك ايضاً:
محمد إمام يشوق جمهوره بـ "فيلم جديد" عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"
رانيا يوسف تستعرض فستانها الجديد عبر حسابها على "إنستغرام"
كانت هذه تفاصيل خبر وعد تكشف سر اختلاف لون بشرتها عن والدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.