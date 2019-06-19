فيفي عبده تكشف سر ظهورها بشكل صادم مع رامز جلال

القاهرة - لايف ستايل
رغم مرور أكثر من شهر على بث الحلقة الأولى من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي استضاف فيها النجمة المصرية، فيفي عبده، إلا أن الأخيرة ظهرت عبر خاصية البث المباشر عبر حسابها على "إنستغرام"، وردّت على العديد من الانتقادات التي طالتها.
وقالت الراقصة المصرية في الفيديو، إن الانتقادات التي سمعتها، وخاصة ظهورها من دون حاجبيها، وذلك بعد تعرض وجهها إلى الماء، فأذاب مساحيق التجميل جميعها من على وجهها:" أنا معنديش حواجب، وشلتها بالغلط، ودي أحلى على وجهي".
وأضافت: "أقوم برسم الحواجب بمستحضرات التجميل على الطريقة التي أحبها، وأرفض اللجوء الى استخدام التاتو الدائم للحواجب."
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على الصعيد الفني، شاركت فيفي عبده، الفنان اللبناني رامي عياش، في فيديو كليب أغنية "يا سكاكر السكر" وهي من كلمات خالد فرناس، ومن ألحان عمرو الشاذلي، توزيع موسيقى محمد شفيق، هندسة صوتية أحمد جودة، والفيديو كليب من إخراج فادي حداد.
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