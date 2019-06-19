بالفيديو| أحدث ظهور للفنانة نورا في عامها الـ65

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة نورا. وظهرت في الفيديو الفنانة مي نور الشريف، وعلقت بوسي على الفيديو: "كل سنة وأحلى روقة طيبة، النجمة الجميلة نورا". وتحتفل الفنانة نورا بعيد ميلادها الـ65 فهي من مواليد 18 يونيو 1954.

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