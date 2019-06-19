عمر السعيد يتمنى لهذة الكاتبة الحصول على "نوبل"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
عبر الفنان عمر السعيد، عن إعجابه بمقالات وروايات الكاتبة البلجيكية "إيميلي نوثومب"، متمنيًا لها أن تحصل على جائزة نوبل في الأداب.
ونشر السعيد صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق على الصورة بمقولة للكاتبة إيميلي: "سأبوح لك سر فين، لطالما أقمت إلى انتظارك منذ ما قبل عمري، منذ دهور سرت لكي أصل إليك فتلمس يداك وجهيي وأعلم أخيرًا لماذا أتنفس".
وتابع عمر: "إميلي هي أكثر كاتبة أثرت في وأتمني حصولها على نوبل في الأداب يوماً ما".
وشارك السعيد، في دراما رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" أمام دينا الشربيني وريهام عبدالغفور وأحمد السعدني، والعمل من إخراج كاملة أبو ذكري.
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