حكيم يكشف عن الصور الأولى لأغنية "متجمعين" بمناسبة أمم أفريقيا

أعلن الفنان حكيم عن الصور الأولى لأغنيته التي تحمل اسم "متجمعين"، التي من المقرر طرحها بمناسبة انطلاق كأس الأمم الإفريقية.

الأغنية صوّرها المخرج ياسر سامي، ومدير التصوير وائل درويش، ويشارك حكيم بالغناء المطرب النيجيري "فيمي كوتيه" ويغني باللغة الإنجليزية، والذي سبق له أن غني في حفل افتتاح كأس العالم 2010 بمدينة جوهانسبرج وقد رشح لجائزة الجرامي ٤ مرات، والمطربة العالمية دوبيه من كوت ديفوار والحائزة على جائزة جرامي سنة ٢٠٠٤ وستقوم بالغناء باللغة الفرنسية.

وتم اختيار الثلاثي لشهرتهم الواسعة، كما أنهم يمثلون كل المناطق واللهجات بالقارة السمراء، وتم التصوير في مناطق متنوعة وبتقنيات عالمية ستكون مفاجأة للعالم عقب عرضها.

الأغنية إنتاج شركة "سينرجي" المملوكة لمجموعة إعلام المصريين التي يترأس مجلس إدارتها تامر مرسي، وتأليف محيى حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع طارق عبد الجابر، وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أمير محروس، والمنتج الفني لها فايز عزيز.

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