انطلاق مهرجان "جرش للثقافة والفنون" في الأردن تموز المقبل

أعلن وزير الثقافة والشباب الأردني الإثنين، برنامج الدورة الـ34 من مهرجان جرش للثقافة والفنون.

وقال الوزير محمد أبو رمان، في مؤتمر صحفي عُقد في عمان رفقة المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي، إن دورة مهرجان جرش للثقافة والفنون، التي ستُفتتح في 18 يوليو المقبل، ستحرص على إبراز دور الفنان الأردني، وأوضح أن نحو 1500 أردني سيشاركون في هذه الدورة منهم مسرحيون وشعراء وموسيقيون، لافتًا إلى أن المهرجان "سيطلق فعالياته على جميع مسارح جرش، وهو أمر جديد".

وأشار إلى أن الساحة الرئيسية ستضم 25 فعالية لفرق شعبية، مضيفًا أنه لأول مرة "سيكون هناك مهرجان سينما للأفلام القصيرة يتكون من 25 فيلما، وتضم فرقة تحكيم عربية".

وعن أبرز الفنانين والفعاليات لهذا العام، قال سماوي إن المسرح الجنوبي سيستضيف حفلات للفنانين وائل كفوري ونانسي عجرم وعمر العبداللات وصوفيا صادق وفرقة نادي الجيل وديانا كرزون ومارسيل خليفة ومحمد عساف ومحمد منير، كما أضاف أن من بين الفنانين المشاركين في جرش أيضا لطفي بوشناق وعبير نعمة ونداء شرارة وزين عوض وسعد أبو تايه.

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ويشمل المهرجان، الذي تأُسس عام 1983 ويُقام سنويا بشكل أساسي في مدينة جرش الأثرية، عروضًا فلكلورية راقصة تؤديها فرق محلية وعالمية، وأمسيات موسيقية ومسرحية وغنائية، وعروض أوبرا، إضافة لندوات ثقافية وفكرية تقام على عدة مسارح أبرزها الجنوبي الذي يتسع لحوالي خمسة آلاف مشاهد، والمسرح الشمالي الذي يتسع لألفي مشاهد، بالإضافة إلى مسارح وساحات عامة أخرى أصغر.



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