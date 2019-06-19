ابنتا الممثلة توبا بويوكستون تخطفان الأنظار بجمالهما

التقطت عدسات الباباراتزي النجمة التركية توبا بويوكستون، وطليقها الفنان أنور صايلاك، خلال تواجدهما في حفل راقص ضمن فعاليات نهاية الموسم المدرسي لتوأمهما مايا وتوبراك. وخطفت الطفلتان الأنظار بجمالهما والاختلاف في بعض ملامحهما، فواحدة تشبه والدتها والاخرى تشبه الى حد كبير والدها، وكانتا في غاية الأناقة بفساتين صيفية جميلة. قد يهمك أيضا: النجمة توبا بويوكستون تظهر بإطلالة مختلفة في أحدث جلسة تصوير الشبه القوي بين توبا بويوكستون وفتاة سعودية يشعل مواقع التواصل

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