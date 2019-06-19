هيفاء وهبي تظهر للمرة الأولى من داخل المستشفى عبر "انستغرام"

بعد أن تحوّل خبر دخول النجمة اللبنانية هيفاء وهبي المستشفى الى حديث الناس ومواقع التواصل الإجتماعي، كثرت التساؤلات حول الحالة الصحية لها بعد مرور حوالي الأسبوعين على انتشار خبر مرضها، فاختارت الفنانة المحبوبة أن تطمئن جمهورها عن حالتها من خلال نشر صورتين لها في المستشفى، حيث تتلقى العلاج اللازم.

واختارت هيفاء وهبي التواصل مع متابعيها عن طريق نشر صورتين من خلال خاصية الـStory عبر حسابها الرسمي على انستغرام، وظهرت في الصورة الأولى بقبلة طُبعت على خدها من والدتها.

فيما أثلجت بالصورة الثانية قلب جمهورها، بحيث أظهرت هيفاء وهبي وجهها بالكامل وقد وُضع لها المصل في المستشفى وعلقت عليها كاتبةً:" اشتقت لكم".

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