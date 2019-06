Avengers: Endgame يحصد الجوائز بحفل "أم تي في"

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



""الخليج 365"" من بيروت: حصد فيلم الأبطال الخارقين ”المنتقمون: لعبة النهاية“(Avengers: Endgame) حصة الأسد من جوائز (إم.تي.في) السينمائية والتلفزيونية. حيث فاز بجائزة أفضل فيلم، وأفضل شرير لشخصية "ثانوس" التي قدمها الممثل جوش برولين. كما فاز بجائزة أفضل بطل لشخصية Iron Man" التي أداها الممثل روبرت داوني جونيور.

والجدير ذكره أن هذا الفوز لم يكن مفاجئاً للفيلم الذي أنتجته شركة مارفل وأصبح ثاني أكثر الأفلام السينمائية تحقيقا للإيرادات على الإطلاق.

وفيما حصد مسلسل ”صراع العروش“(Game of Thrones) الذي تدور أحداثه في أجواء خيالية في العصور الوسطى بجائزة أفضل عمل تلفزيوني، نال فيلم (Surviving R. Kelly) جائزة أفضل فيلم وثائقي. و تظهر فيه سبعة نساء أمام الكاميرا للحديث عما تصفنه بسنوات من الاعتداءات الجنسية والعاطفية التي تعرضن لها على يد المغني الشهير آر كيلي.

Advertisements

إليزابيث موس بطلة مسلسل (The Handmaid's Tale) فازت بجائزة أفضل أداء تلفزيوني. وهي فئة اقتصر المرشحون فيها على النساء. وتدور أحداث المسلسل الخيالية في المستقبل القريب، حيث تفقد المرأة كل حقوقها بما في ذلك حقها في العمل والقراءة.

الممثلة بري لارسون حصدت جائزة أفضل قتال عن أدائها لشخصية كابتن مارفل.، أما جائزة أفضل قبلة، فذهبت للممثلين الشابين نواه سنتينيو ولانا كوندور عن فيلم (To all the boys I've loved Before).

جونسون

يشار إلى أن الممثل والمنتج والمصارع دواين ”ذا روك“ جونسون فاز بجائزة "الجيل" تقديراً لمسيرته التي تشمل أكثر من 30 فيلماً وعملاً تلفزيونياً بما في ذلك سلسلة أفلام (The fast and the furious). وقال عند استلامه الجائزة إن هوليوود لم تكن تدري كيف تتعامل مع رجل مثله فارع الطول ومفتول العضلات وابن لرجل أسود وامرأة من جزيرة ساموا. وعليه، فقد قررت أنني لن أتكيف مع هوليوود لكن هوليوود هي التي ستضطر للتكيف معي“.

وقدمت المغنية الصاعدة ليزو أول أداء لها خلال حفل لتوزيع الجوائز بأغنيتها "جوس" التي تتحدث عن قيم تقدير الذات والاعتداد بالنفس.

هذا وحصلت الممثلة جادا بينكت-سميث بطلة فيلم (Girls Trip) على جائزة تريل بليزر السنوية تكريماً لمسيرتها الفنية, علماً أنها عملت كمؤلفة ومصممة أزياء وناشطة لحقوق المرأة كما مولت برامج شبابية.