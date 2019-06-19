كتب امير فتحي في الأربعاء 19 يونيو 2019 02:51 صباحاً - نشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي مقطع فيديو ومجموعة صور من الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة المعتزلة نورا .
وظهرت في الفيديو الفنانة مي نور الشريف بجوار خالتها نورا، وعلقت بوسي على الفيديو: “كل سنة وأحلى روقة طيبة، النجمة الجميلة نورا”.
وأتمت الفنانة نورا عامها الـ65، أمس، فهي من مواليد 18 يونيو 1954.
يذكر ان نورا، هي شقيقة الفنانة بوسي، قد ارتدت الحجاب واعتزلت التمثيل في عام 1996.
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر اول ظهور للفنانة نورا بعد 23 سنة اعتزال.. شاهد كيف اصبحت! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.