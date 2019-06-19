اول ظهور للفنانة نورا بعد 23 سنة اعتزال.. شاهد كيف اصبحت!

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 يونيو 2019 02:51 صباحاً - نشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي مقطع فيديو ومجموعة صور من الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة المعتزلة نورا .

وظهرت في الفيديو الفنانة مي نور الشريف بجوار خالتها نورا، وعلقت بوسي على الفيديو: “كل سنة وأحلى روقة طيبة، النجمة الجميلة نورا”.

وأتمت الفنانة نورا عامها الـ65، أمس، فهي من مواليد 18 يونيو 1954.

Advertisements

يذكر ان نورا، هي شقيقة الفنانة بوسي، قد ارتدت الحجاب واعتزلت التمثيل في عام 1996.