كتب امير فتحي في الأربعاء 19 يونيو 2019 02:51 صباحاً - أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري اعجاب متابعيها بعد نشرها صورة جديدة استعرضت فيها رشاقتها. وظهرت ياسمين في الصورة واقفة على رأسها بمهارة عالية أثناء ممارسة تمارين اليوغا. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين صبري تثير الاعجاب بهذه الحركة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.