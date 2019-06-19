طبيب تونس يكشف موقف الخنيسي من المشاركة أمام أنجولا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار طه ياسين الخنيسي، مهاجم المنتخب التونسي، الذعر لدى جمهور "نسور قرطاج" بعد أن سقط مصابا في مباراة بوروندي الودية.

وسقط الخنيسي مصابا بعد تسجيله الهدف الأول لمنتخب بلاده خلال الفوز على بوروندي بنتيجة 2-1، استعدادا لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019.

وقال سهيل الشملي، طبيب المنتخب التونسي، في تصريحات خاصة لـ" العين الرياضية": "طه الخنيسي بخير وجاهز لخوض مباراة أنجولا".

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وأضاف: "تأكدنا من سلامة اللاعب وجاهزيته للمشاركة مع المنتخب".

ويقع منتخب تونس في المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 رفقة منتخبات مالي وموريتانيا وأنجولا.

ويخوض المنتخب التونسي مباراته الأولى في البطولة الإثنين المقبل، عندما يواجه أنجولا على ملعب السويس الجديد في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة.