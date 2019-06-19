ماغي بوغصن تجمع بين سيرين عبد النور ونادين نجيم

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""الخليج 365"" من بيروت: نجحت الفنانة ماغي بو غصن بتحقيق الصلح بين الفنانتين اللبنانيتين سيرين عبدالنور ونادين نسيب نجيم، بعد قطيعة استمرت أكثر من 3 سنوات بينهما. حيث دعتهما على العشاء مع مجموعة من الفنانات اللبنانيات.

ونشرت "نجيم" صوراً تجمعها بزميلاتها وبينهن "عبد النور"، ورد الخال، ندى بوفرحات، كارين رزق الله، ستيفاني صليبا، نادين الراسي وجيسي عبدو. وكتبت بتعليقها: "معاً نحن أقوى".

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في المقابل، نشرت سيرين مقطع فيديو علّقت عليه: "صنع في لبنان"، ومنعت عن المتابعين خاصية التعليق. علماً أن النجمتين وجهتا الشكر لـ"بوغصن" على هذه الدعوة.

يُذكر أن العلاقة بين "عبد النور" وبوغصن" كانت متوترة أيضاً منذ فترة، لكنها انتهت بمبادرة من سيرين التي اتصلت لتطمئن على صحة ماغي عند دخولها المستشفى.