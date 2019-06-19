فيديو وصور| بعد 23 سنة اعتزال.. شاهد أحدث ظهور للفنانة نورا في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، في أثناء الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة المعتزلة نورا .

وظهرت في الفيديو الفنانة مي نور الشريف بجوار خالتها نورا، وعلقت بوسي على الفيديو: "كل سنة وأحلى روقة طيبة، النجمة الجميلة نورا".

وأتمت الفنانة نورا عامها الـ65، أمس، فهي من مواليد 18 يونيو 1954.