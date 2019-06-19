محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، في أثناء الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة المعتزلة نورا .
وظهرت في الفيديو الفنانة مي نور الشريف بجوار خالتها نورا، وعلقت بوسي على الفيديو: "كل سنة وأحلى روقة طيبة، النجمة الجميلة نورا".
وأتمت الفنانة نورا عامها الـ65، أمس، فهي من مواليد 18 يونيو 1954.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو وصور| بعد 23 سنة اعتزال.. شاهد أحدث ظهور للفنانة نورا في عيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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