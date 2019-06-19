ريهام عبد الغفور وزوجها في لقطة رومانسية ولقاء الخميسي على الشاطئ.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يرصد لكم في التقرير التالي أبرز لقطات النجوم في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

دومنيك حوراني

نشرت الفنانة دومنيك حوراني صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية أنيقة، نالت إعجاب الجمهور.

دانا حمدان

نشرت المطربة دانا حمدان صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة على طريقة "سلفي".

أحمد فهمي

نشر الفنان أحمد فهمي صورة جديدة، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، ظهر فيها رفقة الكاتب أحمد مراد.

نوال الزغبي

نشرت المطربة نوال الزغبي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة، مرتدية "هوت شورت".

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علي ربيع

نشر الفنان علي ربيع صورة جديدة، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، ظهر فيها يستمتع بوقته داخل حمام سباحة.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها تجلس على الشاطئ.

سيرين عبد النور

نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة ومميزة من أحدث جلسة تصوير.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها على طريقة "سلفي".

سارة نخلة

نشرت الفنانة سارة نخلة صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة على طريقة سلفي.

ريهام عبد الغفور

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بلقطة رومانسية رفقة زوجها. ​