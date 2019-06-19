صابرين أفضل ممثلة بحفل تكريم "الوفد" لنجوم رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

حصلت الفنانة صابرين على جائزة أفضل ممثلة عن دورها فى مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، الذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي، وذلك خلال الحفل الذي نظمه حزب "الوفد" لتكريم نجوم الفن.

أعربت صابرين عن سعادتها بالتكريم، لافتة إلى أن حزب الوفد عريق وتفتخر بحصولها على جائزة منه.

وأضافت: "هذا ثاني تكريم لي حيث كان الأول عن دوري في مسلسل (أم كلثوم)"، موجهة الشكر لجميع طاقم عمل "فكرة بمليون جنيه".​