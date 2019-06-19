بالفيديو: رقص جريء للفنانة ديما بياعة على المسرح

قدمت الفنانة السورية ديما بياعة، رقصة ”جريئة“ مع زوجها الحالي المغربي أحمد الحلو، بحسب الفيديو التشويقي الذي نشره النجم السوري باسم ياخور عن ضيفة حلقته المقبلة من برنامج ”أكلناها“، على ”إنستغرام“.

وكانت ديما قد ارتبطت بزوجها الحالي، الذي يصغرها بسنوات، بعد انفصالها عن مواطنها الفنان السوري تيم حسن الذي اتهمته بالخيانة.

وأزاح باسم ياخور، الستار عن ضيفة حلقته المقبلة من برنامج ”أكلناها“، الذي يعرض على قناة ”لنا“، لتحل الفنانة ديما بياعة ضيفة في البرنامج.

ويظهر الفيديو التشويقي الذي نشره، ياخور، توجيه عدد من الأسئلة المثيرة للجدل للفنانة السورية خلال الحلقة، بالإضافة لبعض الأحداث التي ستشعل المناقشات الحوارية في الحلقة.

ووجه ياخور، سؤالًا إلى بياعة حول فقدانها ثقتها بكل الرجال، في إشارة منه للخيانة التي تعرضت لها الممثلة السورية من قبل طليقها الفنان تيم حسن، وبالتالي ستعيد بياعة فتح الموضوع الذي مرّ سنوات على انتهائه.

يذكر أن ديما بياعة انفصلت عن زوجها الفنان تيم حسن، في وقت سابق، بعد أن أنجبت منه ولدين هما ورد وفهد.