ناقد سينمائي: الممر علامة مضيئة في تاريخ السينما المصرية

أكد الناقد السينمائي طارق دسوقي، أن فيلم الممر يعد رحلة قصيرة من قوة الرجال ووصف دقيق لمعنى قيمة الأرض، مشيرًا إلى أن تاريخ مصر في الحروب ملتهب بالفخر.
قال دسوقي في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، اليوم الثلاثاء، إن فيلم الممر علامة مضيئة في تاريخ السينما المصرية، موضحًا أن شريف عرفة يمتلك الأدوات التي مكنته من تجسيد ملحمة عبور فني، وهذا ليس ممر للعبور، لكنه عبور حقيقي مصحوب بانتصار.
أضاف الناقد السينمائي أن الممر هو ملحمة صنعتها الإرادة المصرية لأعوام طويلة، حاولفيها البعض تشويه الجيش المصرى في عيون الشباب
بكل الطرق من خلال اطلاق الشائعات والأكاذيب ومقاطع الفيديو المفبركة.
تابع دسوقي أنه في لحظة نزل فيلم الممر مثل طلقة الرصاص التي ردت في صدورهم، وأثبت لهم أن الشعب يعشق جيشه ولا توجد قوة في الوجود تجعله يكرهه.
أشار دسوقي إلى أن الفيلم يحكي عن بطولات الجيش المصري فى حرب الاستنزاف بإتقان وحرفية؛ بفضل فريق عمل كامل عمل من قلبه وسخر
كما أوضح الناقد السينمائي أن فيلم كازابلانكا يحتل المرتبة الأولى في إيردات أفلام عيد الفطر، واقترب من 30 مليون جنيه، يليه فيلم الممر ثم فيلم سبع البرمبة للفنان رامز جلال، ثم فيلم حملة فرعون للنجم عمرو سعد، وفي المركز الأخير محمد سعد بإيراد يقترب من 4 مليون جنيه.
لفت دسوقي إلى أن فيلم سبع البرومبة هو الفيلم الكوميدي في أفلام العيد، والجماهير تخرج من دار العرض وهى تشعر بسعادة، مشيرًا إلى أن أداء رامز جلال رائع و مبهر، مشيدًا بظهور شقيقه ياسر جلال معه لأول مرة.
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