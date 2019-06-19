خطأ فادح لمذيعة مصرية حول خبر وفاة مرسي!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 يونيو 2019 12:54 صباحاً - تسبب خطأ فادح لمذيعة مصرية على قناة “إكسترا نيوز الفضائية” بسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل فقد تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو تظهر فيه المذيعة وهي تقرأ خبرا عن تأكيد وضع الرئيس محمد مرسي تحت الرعاية الطبية الدورية منذ نوفمبر 2017.

غير ان علامات الدهشة والحيرة ظهرت على المذيعة عقب قراءتها عبارة “تم إرساله من جهاز سامسونغ”، لتثير سخرية الكثيرين، حيث يبدو أن الخبر أرسل من هاتف “سامسونغ”، لكن ما كان على المذيعة قراءة هذه العبارة، لأنها ليست من نص الخبر، بل هي دلالة على نوع الهاتف الذي تم إرسال الخبر منه.

وقد أثار هذا الخطأ العديد من التعليقات الساخرة بينها ”ياديني ع الضحك“، و“هي اتصدمت“، و“الإعلام المصري امبارح كله كان مأساة“، و“يعني سامسونغ أحسن هواوي؟“، و“الغلط هنا مشترك بين معد نشرة الأخبار الذي وضع البيان مباشرة عبر الأوتوكيو (جهاز التلقين المرئي) دون مراجعة للبيان.. وبين قارئ النشرة الذي قرأ البيان دون وعي، لكن الغلط الأكبر في إدارة التحرير مش قارئ النشرة“.