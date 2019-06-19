كيم كاردشيان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نظمت نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية الشهيرة كيم كاردشيان، حفلًا صاخبًا وكبيرا، في الفناء الخلفي لقصرها البالغ ثمنه 60 مليون دولار، والواقع في ضواحي بيل إير الراقية، من أجل عيد ميلاد ابنتها الكبرى “نورث ويست” والتي أتمت عامها السادس.

النجمة العالمية البالغة من العمر 38 عاما، اقتبست شكل الحفل من “أرض الكاندي”، فامتلأ المكان بمُختلف ديكورات حلويات الكاندي المُفضّلة لدى الأطفال، وظهر الفناء مُبهجًا مليئًا بالألوان التي لفتت انتباه الصغار والكبار.

وظهر ممر ضخم ملون فوق العشب الأخضر، كذلك الموجود في ألعاب الأطفال، يؤدي إلى منازل المصاصات الخشبية، وذلك من خلال الصور والفيديوهات التي شاركتها العارضة الشهيرة مع الـ 140 مليون مُتابعٍ لحسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

والجدير بالذكر أن حلويات زيت السكاكر الضخمة، قد زينت المكان، وتخطت “كيم” ما فعلته في أي عيد ميلاد مُسبقًا، لدرجة أنّها أحضرت شاحنة آيس كريم حقيقية قدمت مُختلف نكهات البوظة لضيوف الحفل.