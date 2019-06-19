هاني شاكر لـ"العين الإخبارية": لست راضيا عن حال الغناء المصري

بعد نجاح حفله الأول في المملكة العربية السعودية العام الماضي، يعود المطرب المصري هاني شاكر للغناء مجددا في جدة مطلع شهر يوليو/تموز المقبل، لتقديم مجموعة من أبرز أغنياته.

ورغم مطالبة أعضاء بنقابة الموسيقيين المصريين بترشحه لدورة جديدة نقيباً، لكنه لا يزال مترددا ولم يحسم أمره، خاصة بعد حملات الهجوم التي تعرض لها.

"العين الإخبارية" تلتقي المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية المصري، ليتحدث عن رأيه في حال الغناء، وكواليس القرار الذي تم اتخاذه برفع حظر الغناء عن الفنانة شيرين عبدالوهاب، في سياق الحوار التالي..

كيف ترى المشهد الغنائي في الوقت الحالي؟

بصراحة شديدة لست راضياً عن حال الغناء في مصر، وأبذل كل جهدي لتصحيح الأخطاء وتشجيع الأصوات الموهوبة على تقديم فن راقٍ يحترم ذوق المستمع العربي.

مصر دولة كبيرة ومُلهمة، وفي الفترة الأخيرة ظهرت أنماط ونماذج غريبة لا تعبر عن عظمة مصر ولا تمت بأي صلة إلى تراثنا الغنائي.

بما تفسر تراجع مؤشر الحفلات الغنائية بمصر؟

لا أعرف السبب، ولكن هذا الموضوع يشغلني كثيراً، وأتمنى أن تهتم الدولة بالغناء، وتعود حفلات أضواء المدينة وليالي التلفزيون.





ما أسباب حماسك للغناء في السعودية للعام الثاني على التوالي؟

الجمهور السعودي هو سبب حماسي، فهو يقدر قيمة الفن، ففي العام الماضى قدمت حفلاً كبيراً في مدينة جدة، وكنت سعيدا لأن الحفل كان كامل العدد، وتفاعل الجمهور بشدة مع الأغنيات، الأمر الذي أسعدني كثيراً، وهذا ما شجعني لتقديم حفل ثانٍ في أول الشهر المقبل، وبدأت التحضير له، وسأقدم أغاني قديمة وحديثة، وكذلك أغنيات للراحل الفنان الكبير عبدالحليم حافظ.

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هل أثّر دورك كنقيب للموسيقيين على الفنان بداخلك؟

بكل تأكيد مهمة النقيب ليست سهلة، لأنني مُكلف بحل مشاكل كل الأعضاء وتحسين ظروفهم، فقد أثرت مهام النقيب على بيتي وفني.

ما أبرز إنجازاتك كنقيب للموسيقيين؟

رفعت سقف العلاج للعضو من ٢٠٠٠ جنيه إلى 25 ألف جنيه، وبلغت وديعة النقابة ٢٤ مليون جنيه، والفضل يعود إلى مجلس النقابة المحترم، الذي يضم نادية مصطفى وعددا من الأصدقاء المهمومين بحال الموسيقى.

وكيف نجحت في زيادة موارد النقابة؟

عن طريق النسبة التي تحصل عليها النقابة من الحفلات، كما تم استعادة نادي المنصورة، وأصبحت عائداته تصب في صالح صندوق النقابة مباشرة، بالإضافة إلى تعاون الجهات المحترمة مثل الجيش والشرطة.

فوجئ البعض بقرار رفع الحظر عن شيرين عبدالوهاب خاصة بعد تصريحاتك النارية ضدها؟

تعاطفت مع شيرين لأنني فنان، وأعرف معنى حرمان فنان موهوب من الغناء.

حضر محامي شيرين إلى مقر النقابة، وقدم اعتذاراً مكتوباً وعليه توقيع شيرين، وأكدت خلاله ندمها واعتذارها للدولة المصرية، واحترامها للجيش والشرطة وحبها لهذا الشعب الذي منحها الشهرة والنجومية.





وبما تفسر تصريحات شيرين التي تجلب لها المشاكل دائماً؟

مجرد زلة لسان، ولذا تم توجيه إنذار شديد اللهجة لها حتى لا تكرر هذا الأمر.

ما صحة ما تردد حول عودتك للتمثيل؟

بالفعل يوجد مشروع مسلسل من تأليف السيناريست أيمن سلامة، ولكن ما زال البحث جاريا عن شركة إنتاج تتحمس للمشروع.

هل ستخوض تجربة انتخابات النقابة مرة أخرى؟

دورتي تنتهي كنقيب للموسيقيين الشهر المقبل، وحتى الآن لم أحسم أمري، فقد تعرضت لمشاكل كثيرة بسبب هذا المنصب، لذا أحتاج إلى تفكير قبل اتخاذ القرار.