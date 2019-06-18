بعد تكريمهما في "الوفد".. ممدوح وعفيفي: "نعتز بتكريمنا من حزب عريق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

وجه الفنان محمد ممدوح رسالة شكر لحزب الوفد ورئيسه المستشار بهاء الدين أبو شقة بعد حصوله على جائزة التميز عن عملين هما مسلسل"ولد الغلابة"، ومسلسل "قابيل".

و قال ممدوح: "أعتز بالتكريم، خاصة أن الوفد جهة سياسية عريقة ساهمت كثيرا في بناء الدولة المصرية".

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وتابع: "الحمد لله علي التكريم وحب الجمهور، لأنه نعمة كبيرة من الله ولم أتوقع ذلك يوما، وهو ما أسعدني خاصة وأن التكريم بمثابة تتويج لجهود الفنانين".

كذلك، أعرب الفنان كريم عفيفي عن سعادته بدعوته للتكريم اليوم من حزب الوفد، عن دوره في مسلسل "ولد الغلابه"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان الماضي.

وأكد عفيفي أن تكريمه من حزب عريق وله مكانه مرموقه كحزب الوفد، بمثابة شرف كبير له.