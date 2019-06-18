بعد تكريمه في الوفد.. أحمد السقا: "ولد الغلابة من أهم أدواري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا إبراهيم:

كرم حزب الوفد، النجم أحمد السقا بجائزة أفضل ممثل عن دوره بمسلسل "ولد الغلابة"، اليوم.

وعلق السقا بعد تكريمه قائلا: "أتوجه بالشكر إلي إدارة الوفد على هذا التكريم، وسعيد جدا بوجودي اليوم في أعرق حزب مصري، وفخور بالنجاح الذي حققه المسلسل، وسعدت بالعمل مع المخرج محمد سامي".

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و أضاف السقا: "مسلسل ولد الغلابة يعتبر بالنسبة لي من أهم أدواري، والحمد لله على هذا النجاح".

مسلسل ولد الغلابة تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي، وبطولة مي عمر وإنجي المقدم وكريم عفيفي وإدوارد، مع ظهور خاص للفنان محمد ممدوح.