فيديو| حقيقة وفاة شمس البارودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

رد الفنان القدير حسن يوسف، عن ما تردد بشأن وفاة زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي، قائلا: "كل ما تردد مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة"، مؤكدا أن الفنانة شمس البارودي تتمتع بصحة جيدة.

وأضاف يوسف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، أن زوجته بصحة جيدة قائلا: "مراتي زي الفل أهي، وقاعدة قدامي بتقرا في القرآن الكريم".

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وتابع حسن يوسف: "دول ناس عندهم فراغ دول موتوني 3 مرات قبل كده، وعادل إمام موتوه 6 أو 7 مرات، الناس اللي بتطلع الشائعات دي نفوس بشرية مريضة بتعاني من فراغ وده حذر منه الرسول، والفراغ ده إما بيخلق نوازع شريرة إيذاء الناس أو يحث الإنسان على المشاركة في أي عمل خير".

يُذكر أن شائعة انتشرت بقوة صباح اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الفنانة المعتزلة شمس البارودي.