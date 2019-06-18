وائل إحسان أفضل مخرج كوميدي في حفل الوفد

حصل المخرج وائل إحسان، أفضل مخرج كوميدى عن مسلسله "فكرة بمليون جنيه" الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي، خلال الحفل الذي نظمهحزب الوفد لتكريم النجوم، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة
يذكر أن المسلسل بطولة كل من الفنان على ربيع، صابرين, سهر الصايغ، صلاح عبدالله، أحمد السيسي، ولاء الشريف، إخراج وائل إحسان.
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