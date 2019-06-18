وائل إحسان أفضل مخرج كوميدي في حفل الوفد

حصل المخرج وائل إحسان، أفضل مخرج كوميدى عن مسلسله "فكرة بمليون جنيه" الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي، خلال الحفل الذي نظمه

حزب الوفد لتكريم النجوم، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنةالدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وفؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد.

يذكر أن المسلسل بطولة كل من الفنان على ربيع، صابرين, سهر الصايغ، صلاح عبدالله، أحمد السيسي، ولاء الشريف، إخراج وائل إحسان.